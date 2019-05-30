وفاة سبعة كوريين جنوبيين وفقدان 19 بغرق سفينة سياحية مجرية

2019/05/30 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الخميس، مقتل سبعة كوريين جنوبيين وفقد 19 آخرون جراء غرق سفينة سياحية في نهر الدانوب بالمجر.وقالت الوزارة، إن 33 كورياً جنوبياً كانوا على متن السفينة إلى جانب طاقم من فردين من المجر.وأوضحت أن السفينة اصطدمت بأخرى وغرقت بالنهر في بودابست، مشيرة إلى أن البحث جار عن المفقودين […]

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