وزارة العمل تعلن اطلاق العيدية لاكثر من 23 الف اسرة حدثت بياناتها

2019/05/30 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،اليوم الخميس، اطلاق العيدية لاكثر من ٢٣ الف اسرة حدثت بياناتها.

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