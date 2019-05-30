هجوم داقوق كركوك ينتهي بقتيل و9 جرحى

2019/05/30 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني واخر طبي، بانتهاء حصيلة هجوم مسلح على قرية بمحافظة كركوك بقتيل وتسعة جرحى.وهاجم مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم داعش مساء امس الاربعاء، قرى يسكنها كورد في منطقة "حفت غار" التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك واضرم النيران بحقول زراعية.وعندما هرع الاهالي لإخماد الحرائق نصب لهم مسلحون كمينا ليفتحوا النيران من اسلحة رشاشة صوب، مما ادى لمقتل شخص واصابة 9 اخرين بجروح متفاوتة.بحسب مصدر امني واخر طبي لشفق نيوز.

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