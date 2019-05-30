بكين: روسيا والصين ستوقعان وثيقتين مشتركتين مهمتين

2019/05/30 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ هان هواي، أن روسيا والصين ستنشران بيانين سياسيين أثناء الزيارة المخططة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا في بداية يونيو القادم.وقال تشانغ هان هواي أمام الصحفيين، اليوم الخميس: “أثناء الزيارة سيوقع وسينشر رئيسا البلدين وثيقتين مشتركتين مهمتين.أولاهما هو البيان حول العلاقات الروسية […]

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