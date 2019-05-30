2019/05/30 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ ضبط حالات اختلاس في مديرية تربية الخالصة بمحافظة ديالى

30/05/2019 09:33:00 AM |

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واع/ بغداد/ ف.ق

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن ضبط حالات اختلاس في مديرية تربية الخالص بمحافظة ديالى .

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى تمكن من ضبط أصول قوائم الرواتب في مديرية تربية الخالص الخاصة بإحدى مدارس القضاء التي اشتملت على مخالفات للمدة من عام 2014 ولغاية آذار من عام 2019 تتضمن عمليات صرف بإضافة مبالغ تتراوح ما بين خمسة ملايين إلى عشرة ملايين دينار لقوائم الرواتب شهرياً

وأشارت أن تحريات المكتب قادت إلى ضبط (63) قائمة رواتب إذ تقدر قيمة المبالغ المختلسة ما يقارب نصف مليار دينار .

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