الصين تتهم أميركا بممارسة “إرهاب اقتصادي مكشوف”

2019/05/30 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

وجهت الصين، اليوم الخميس، اتهامات إلى الولايات المتحدة بممارسة “إرهاب اقتصادي مكشوف” ضدها.

وقال نائب و...

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