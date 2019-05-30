2019/05/30 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النزاهة تضبط عمليات اختلاس في تربية الخالص) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط حالات اختلاسٍ في مديريَّة تربية الخالص بمحافظة د...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النزاهة تضبط عمليات اختلاس في تربية الخالص) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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