النزاهة تضبط عمليات اختلاس في تربية الخالص

2019/05/30 | 10:00

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بغداد:سومر نيوز

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط حالات اختلاسٍ في مديريَّة تربية الخالص بمحافظة د...

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