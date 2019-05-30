2019/05/30 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

رأى الكاتب السوري الكردي شورش درويش، الخميس، أن وحدة إقليم كردستان ومنع عودة شبح الحرب الأهلية أولى ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كاتب سوري: الحفاظ على وحدة كردستان أول مهمة تواجه البارزاني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كاتب سوري: الحفاظ على وحدة كردستان أول مهمة تواجه البارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).