امانة بغداد: دخول متنزه الزوراء مجاني في عيد الفطر

2019/05/30 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الخميس، ان الدخول الى متنزه الزوراء سيكون مجاني طلية ايام عيد الفطر المبارك.وذكر بيان للامانة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الدخول الى متنزه الزوراء سيكون مجاني طيلة ايام عيد الفطر الفطر المبارك”.يذكر ان امانة بغداد اعلنت في وقت سابق عن نصب نشرات زينة في 100 موقع بالعاصمة وتهيئة الحدائق […]

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