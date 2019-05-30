قوات سوريا الديمقراطية تسلم 148 من أولاد ونساء الدواعش إلى أوزبكستان

2019/05/30 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسليم أعداد أخرى منهم في الأيام القادمة

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