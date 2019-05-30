2019/05/30 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد صيف عام 2017، آخر كسوف شمسي كامل، لكن من فاتته هذه الظاهرة المثيرة يمكنه متابعة الحدث القادم في غضون أسابيع.ومن المنتظر أن يتابع سكان الأرض الكسوف الكلي للشمس في 2 يوليو القادم، في حدث سيدوم 4 دقائق و33 ثانية بحسب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا ويقع الكسوف الكلي عندما تكون الأرض والقمر والشمس على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأرض تشهد كسوفا كليا للشمس في غضون أسابيع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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