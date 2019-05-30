نائب يكشف عن تعرض الاتحادية لـ”ضغوط سياسية” بشأن ملف استبدال النواب

2019/05/30 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري، الخميس، عن ضغوط سياسية تمارس على المحكمة الاتحادية من اجل عدم المضي بملف استبدال النواب، مؤكدا أن الاستبدال سيشمل 12 نائبا.وقال البديري في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “12 نائباً سيستبدلون، وهذا الخطأ يقع على عاتق مفوضية الانتخابات ومجلس القضاة أيضاً، والذنب […]

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