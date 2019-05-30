الصدر : الذنب العشرون يتمثل بمراجعة النساء والتعري امام الأطباء بغير اضطرار

2019/05/30 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تعري النساء امام الأطباء من غير اضطرار ، هو ذنب .وقال الصدر في تغريدة جديدة، ان ، الذنب العشرين يتمثل بمراجعة النساء للأطباء والتعري أمامهم وكذا العكس من غير اضطرار الى ذلك بحجة التداوي وأخذ العلاج وما شاكل ذلك”.

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