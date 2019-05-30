العراق وتونس يبحثان اهم الملفات التي ستناقش في القمتين الاسلامية والعربية

2019/05/30 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق وتونس اهم الملفات التي ستناقش في القمتين الاسلامية والعربية ” .واشار بيان لوزارة الخارجيّة الى ان وزيرها محمد علي الحكيم التقى وزير الشُؤُون الخارجيَّة التونسيّ خميس الجهيناوي ” .وتناول الجانبان بحث قضايا المنطقة، والتعاون بين بغداد وتونس، كما ركّز اللقاء بالبحث على أهمِّ الملفات التي ستُناقَش في القمتين الإسلاميَّة، والعربيَّة ” […]

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