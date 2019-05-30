2019/05/30 | 10:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استشهاد واصابة 8 اشخاص في اشتباكات بكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 10:07.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة 8 اشخاص في اشتباكات بكركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة 8 اشخاص في اشتباكات بكركوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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