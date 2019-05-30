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استشهاد واصابة 8 اشخاص في اشتباكات بكركوك


استشهاد واصابة 8 اشخاص في اشتباكات بكركوك
2019/05/30 | 10:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استشهاد واصابة 8 اشخاص في اشتباكات بكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 10:07.

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