الكشف عن تكنولوجيات حماية جسر القرم

2019/05/30 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ينتمي جسر القرم، حسب الحكومة الروسية، إلى المنشآت الاستراتيجية من الدرجة الأولى إلى جانب المحطات الكهروذرية ومراكز القيادة لقوات الصواريخ الاستراتيجية.ونقلت قناة “زفيزدا” التلفزيونية الروسية عن أحد المسؤولين في جهاز الأمن الفدرالي قوله إن أعمدة الجسر تتحمل سقوط طائرة حربية أو مدنية فوقه، إذ أنها أنشئت بناءً على تكنولوجيا القبة […]

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