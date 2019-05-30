2019/05/30 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدد الخبراء الأسطورة الشعبية التي تحذر من كثرة أو طول فترة مشاهدة التلفزيون بزعم أنها تسبب تدهورا في الرؤية.وذكرت وكالة الأنباء الفدرالية الروسية أن الخبراء وضعوا قائمة بمجموعة نصائح غير مفيدة التي عادة ما يلزم بها الأطباء مرضاهم.وكشف الأخصائيون عن النصيحة الخاطئة التي يوصي بها الأطباء بعدم الاستحمام بعد أخذ إبرة اللقاح.ويقول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا تسمن ولا تغني من جوع لا تستمع إلى هذه النصائح من الأطباء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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