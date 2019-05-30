2019/05/30 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “آني مفتخرة بأن ابني ذهب فداءً للوطن والمقدسات في أرض سامراء ..ولأن ابني عسكري كان لازم أخذ تحية عسكرية تليق بي”.هكذا علقت والدة الشهيد حسين حاسب طابور العلياوي انتشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وهي تؤدي التحية العسكرية لجثمان ابنها اثناء تشييعه.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشكل واسع واهتمام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء والدة الشهيد حسين العلياوي صاحبة “التحية العسكرية” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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