الأمن النيابية: الداخلية منحت 5000 اجازة حمل سلاح بالبصرة لغير مستحقيها

2019/05/30 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الخميس، عن قيام وزارة الداخلية بمنح خمسة الاف اجازة حمل وحيازة السلاح لمواطنين في البصرة لا يستحقونها، مبينا أن الوزارة بدأت تعمل على إلغاء وسحب هذه الهويات لأنها قد تؤدي لكارثة داخل المحافظة.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، “إننا طالبنا وزارة الداخلية لأكثر من مرة بعدم […]

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