2019/05/30 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول علماء فلك هواة إن العاصفة الشهيرة لكوكب المشتري تتفكك بشكل يجعل “البقعة الحمراء العظيمة” تتقلص ببطء إلى “بقعة حمراء”عادية.ويوضح العلماء من جميع أنحاء العالم، في تقرير نشره موقع “Space.com”، أن “البقعة الحمراء العظيمة” تتقلص بمعدل ثابت على مر السنين.ووثق الفريق ارتفاعا فيما يسمونه “الشفرات” أو “الرقائق” المتصاعدة من العاصفة الضخمة على كوكب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظهور طفرة غامضة في البقعة الحمراء العظيمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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