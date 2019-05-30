اكتشاف “الكوكب المحرم” في “الصحراء السماوية”

2019/05/30 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف العلماء مؤخرا كوكبا غازيا بحجم نبتون، واعتبروا أنه بمثابة شذوذ فلكي لأنه لا ينبغي أن يكون موجودا من الأصل.وعثر على NGTS-4B الذي أطلق عليه اسم “الكوكب المحرم”، في منطقة يشار إليها باسم “الصحراء السماوية” على بعد 920 سنة ضوئية من الأرض.وتصل درجة حرارة سطح الكوكب إلى 1800 درجة […]

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