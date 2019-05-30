اول تعليق من مدرب تشيلسي بعد التتويج بلقب الدوري الاوروبي

2019/05/30 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..أكد المدرب ماوريتسيو ساري بعد حصده أول لقب كبير في مسيرته، عندما قاد فريقه تشيلسي للفوز باربعة اهداف لهدف على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، أنه كان سعيداً بوظيفته رغم التكهنات المستمرة بعودته إلى إيطاليا.وقال ساري الصحافيين: “تعملون جيداً أنني أحب الدوري الإنجليزي الممتاز ومستوى المنافسة فيه، أنا محظوظ بوجودي في […]

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