عاصفة سياسية في “إسرائيل” بعد فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة

2019/05/30 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، ما حدا بالكنيست إلى حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة في أيلول/ سبتمبر القادم.وانتهت قبل قليل المدة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة، لكنه فشل في إقناع أحزاب اليمين، خصوصا وزير الدفاع الأسبق ليبرمان، بالانضمام لتشكيل حكومة قادمة.وكان نتنياهو بدأ في نيسان في الطريق لولاية خامسة، بعدما حصد […]

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