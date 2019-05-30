أذربيجان تتوقع اجتماع أوبك+ في تموز وتقول ستوافق على التمديد

2019/05/30 | 10:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز" عن وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف، الخميس، قوله إن أذربيجان ستوافق على التمديد المحتمل لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدري الخام الآخرين.

أضاف شاهبازوف أنه يتوقع أن تجتمع المجموعة أوائل تموز في فيينا لمناقشة خطواتها التالية.

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