جهاز مكافحة الأرهاب ينفذ عملية نوعية في صحراء الموصل

2019/05/30 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، ان قوة من جهاز مكافحة الأرهاب وبأسناد طيران التحالف الدولي نفذت عملية امنية في صحراء الموصل اسفرت عن تدمير أربعة انفاق لداعش وقتل مجموعة ارهابية.

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