برهم صالح يتوجه اليوم الى السعودية

2019/05/30 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه عصر اليوم الى السعودية رئيس الجمهورية برهم صالح .وقال مصدر ان الرئيس برهم صالح سيصل الى مطار جدة عصر اليوم الخميس على راس وفد رسمي ينظم اليه لاحقا وزير الخارجية للمشاركة بالقمة الاسلامية .

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