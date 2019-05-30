خامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا وسنرد عليها عبر ضغط غير عسكري

2019/05/30 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، رفضه التفاوض مع واشنطن خاصة حول قدرات إيران العسكرية، وذكر أن رد بلاده على إجراءات الولايات المتحدة سيكون بالضغط عليها.وقال خامنئي، خلال استقباله امس الأربعاء في طهران حشدا من الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز العلمية في البلاد: “لن نتفاوض خاصة بشأن قدراتنا العسكرية.إن معنى المفاوضات في […]

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