ايزيدية تنفض غبار العبودية من

2019/05/30 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية الخميس عن تحرير فتاة ايزيدية كانت مختطفة لدى تنظيم داعش داخل موقع في صحراء الأنبار.

ومنذ عام 2014 وحتى الآن، أُعلن عن تحرير ما يصل الى نصف عدد المخطوفين من الايزيديين البالغ 6417 شخصا معظمهم نساء وأطفال.

وتعرض الايزيديون لأعمال وحشية وعمليات إعدام جماعي على يد داعش بعد اجتياح سنجار مما أجبر مئات الآلاف من الأقلية العرقية على الفرار من ديارهم بينما تقطعت السبل بالآخرين.

وتاجر داعش بالنساء الايزيديات في سوق النخاسة واستعبد الكثير منهم فيما اجبر الاطفال على اعتناق الديانة الاسلامية واعدم الرجال.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن قوة من استخبارات وزارة الداخلية تمكنت "من تحرير مختطفة إيزيدية كانت محتجزة في احدى الأوكار التابعة لداعش في صحراء الأنبار".

وأضاف البيان أن المكان الذي عثر فيه على الايزيدية كانت القوات الأمنية داهمته في وقت سابق وقتلت سبعة من مسلحي التنظيم كانوا في داخله.

وكان عدد الايزيديين يبلغ قبل هجوم داعش عام 2014، نحو نصف مليون نسمة في عموم في العراق وكوردستان ويقطن غالبيتهم في نينوى ودهوك.





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