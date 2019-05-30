2019/05/30 | 10:57

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الخميس 30 مايو 2019 | 10:56 صباحاً | عدد القراءات : 3

مكتب نجم الدين كريم يرد على اتهامه باختلاس اموال من موازنة البترودلار بكركوك

بغداد/...رد مكتب محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، الخميس، على اتهامه باختلاس أموال من موازنة التبرودولار في محافظة كركوك.

وذكر المكتب في بيان، أنه "خلال الايام الماضية قام عدد من برلمانيي حركة التغيير وهم (علي حمه صالح وكاوه محمد مولود) بكيل سيل من الاتهامات، ضد نجم الدين كريم والخاص باموال البترودولار لمحافظة كركوك، حيث ادعوا بان كريم قام بايداع مبلغ قدره (50) مليون دولار بحسابه الخاص من أموال البترودولار الخاصة بالمحافظة، كما أن بعض وسائل الاعلام، قد قامت بالترويج لتلك الادعاءات الباطلة، دون التأكد من الحقائق الملموسة".

وأوضح أنه "مع ظهور تنظيم داعش الارهابي في حزيران عام 2014 واحتلاله للعديد من المحافظات والمدن اوقفت الحكومة العراقية جميع الاموال المخصصة لمحافظة كركوك، مما أدى الى تعرض المحافظة الى ازمة مالية حادة، ولكن بعد جهود حثيثة ومكثفة من قبل نجم الدين، مع حكومة الإقليم، قام رئيس مجلس وزراء كردستان في وقتها (نيجيرفان البارزاني) بتخصيص (10) ملايين دولار شهريا كحصة شهرية لكركوك من عائدات البترودلار".

وأضاف أن "ذلك الاتفاق دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/1/ 2016 ومن خلال تلك الاموال تم ادامة المشاريع والخطط الاستراتيجية لإدارة كركوك وبالأخص في مجال الطرق والجسور، ومنها جسر الشهيد شيركو في ناحية شوان وجسر الشهيد علي العسكري في مركز المدينة وجسر الشهداء المعلق في جنوب المدينة بالاضافة الى بناء العشرات من المؤسسات الصحية والتربوية ووفق احدث التصاميم النموذجية والعصرية، واستغلال تلك الاموال في ابواب خدمية شتى".

وأكد المكتب، أنه "ليس هناك اي حساب شخصي باسم نجم الدين كريم في بنك كردستان الدولي في اربيل ولكن وبموافقة رئيس مجلس وزراء العراق السابق حيدر العبادي، وبموجب كتاب محافظة كركوك الرسمي، والموجه الى مكتب وزير المالية العراقي في وقتها، تم ابلاغهم باستلام تلك المبالغ والمخصصة من عائدات البترودولار لمحافظة كركوك من قبل حكومة اقليم كردستان وايداعها في حساب خاص لمحافظة كركوك وليس باسم المحافظ".

وبين أنه "تم اتخاذ جميع الطرق القانونية والادراية لفتح الحساب الخاص بأموال البترودولار في بنك كردستان، حيث تم نقل تلك الاموال لاحقا الى بنك الرشيد/ فرع واحد حزيران في كركوك والتابع الى وزارة المالية العراقية".

وتابع أنه "تم صرف تلك المبالغ في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية ووفق الاليات الأداراية والقانونية المتعارف عليها".

ولفت الى أن "النائب عن حركة التغيير كاوه محمد مولود، غير مدرك بأن رفيقه في برلمان الإقليم، علي حمه صالح الذي قام بالترويخ لهذه المعلومات الخاطئة بشأن نجم الدين كريم، قد تم الحكم علي من قبل محكمة استئناف هولير، بدفع مبلغ وقدره 20 مليون دينار، لصالح نجم الدين، لكي لا يكرر بث مثل تلك الأكاذيب"، مؤكداً بأنه "سيتم رفع دعوى قضائية ضد كاوة محمد مولود لكي لا يستطيع مجدداً بث أي معلومات باطلة".انتهى 1

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