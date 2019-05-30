يونس محمود:الكرة العراقية فقدت هيبتها بقيادة الاتحاد الحالي

2019/05/30 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النجم الدولي السابق، يونس محمود، أن الكرة العراقية “فقدت هيبتها” بقيادة الاتحاد الحالي، مشيراً إلى أن شكوى المعترضين لدى محكمة النزاعات الرياضية “كاس” أصبحت “قضية شعب”.وقال محمود في تصريح متلفز وتابعته وكالة صدى، إن “البعض في اتحاد الكرة طغى كثيراً وجندوا كل شيء لمصالحهم الخاصة”، مبيناً أن “شكوى المعترضين أصبحت قضية شعب وجئنا

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