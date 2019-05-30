2019/05/30 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقا اندلع قرب جامعة البصرة وسط المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “حريقا اندلع اليوم في مطعم النخيل في منطقة المشراق الجديد مقابل الباب الخلفي لجامعة البصرة ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”.واضاف المصدر ان “فرق الدفاع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق قرب جامعة البصرة وسط المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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