2019/05/30 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن تحرير مختطفة ايزيدية كانت محتجزة بوكر لداعش في صحراء الانبار.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تتمكن من تحرير مختطفة إيزيدية كانت محتجزة في احدى الأوكار التابعة لداعش في صحراء الأنبار”.واضافت “وكانت القوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرير ايزيدية كانت محتجزة بوكر لداعش في صحراء الانبار وكالة خطوة برس.

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