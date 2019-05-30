أحر منطقة على وجه الأرض

2019/05/30 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أظهرت الميكروبات الصغيرة للغاية التي عثر عليها لأول مرة في بركان إثيوبي، كيف ازدهرت الحياة يوما ما على سطح المريخ.ووجد الباحثون سلالة من البكتيريا التي تعيش في حرارة تقدر بـ 89 درجة مئوية وحموضة شديدة الانخفاض تبلغ 0.25 درجة، وهي ظروف مماثلة لتلك الموجودة على الكوكب الأحمر عندما تشكل لأول […]

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