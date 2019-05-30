قوة عراقية تحرر ايزيدية محتجزة بالانبار

2019/05/30 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الامني عن تحرير محتجزة ايزيدية لدى تنظيم داعش في صحراء الانبار.وذكر بيان للخلية، ان قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تتمكن من تحرير مختطفة إيزيدية كانت محتجزة في احدى الأوكار التابعة لداعش في صحراء الأنبار.واضاف ان الوكر تمت مداهمته سابقا من قبل القوات الامنية وقتلت ٧ ارهابيين كانوا بداخلها، وقد تمت العملية بعد ورود معلومات دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية.

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