جنايات البصرة: الإعدام لمدان قتل شخصا وأحرق جثته

2019/05/30 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة جنايات البصرة، الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان قتل وأحرق جثة شخص بعد استدراجه الى منزله في قضاء شط العرب.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات البصرة قضت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان اقدم على قتل احد المواطنين […]

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