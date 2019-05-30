السفير اللبناني يُقدّم كتاب شكر وتقدير لملتقى النبأ للحوار

2019/05/30 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجقدّم سفير جمهورية لبنان لدى العراق الأستاذ علي أديب الحبحاب، كتاب شكر وتقدير لملتقى النبأ للحوار، عبّر فيه عن امتنانه الكبير لحسن الاستضافة والمواكبة أثناء زيارته لمحافظة كربلاء المقدسة وحضوره الندوة الحوارية الموسّعة التي استضافه فيها الملتقى في وقت سابق.

جاء ذلك خلال استضافة السفير اللبناني لوفد الملتقى الذي ضمّ رئيسه الكاتب الصحافي علي الطالقاني، ومدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية عدنان الصالحي، ومدير مركز أدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات أحمد جويّد، وذلك بمقر السفارة في العاصمة بغداد.

وقال الطالقاني، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّه "تمّ خلال اللقاء مناقشة عدد من الأمور المهمّة منها أهمية الترابط واستمرار العلاقات العراقية – اللبنانية خصوصاً في المجالات الثقافية والبحثية، والتأكيد على المشتركات بين الشعبين الشقيقين، كما تمّ مناقشة مؤهّلات البلد في توفير بيئة صالحة لحركة استثمارية واسعة من خلال حركة عمرانية وصناعية".

وأضاف، أنّ "اللقاء ناقش أيضاً إمكانية عقد ملتقيات ثقافية وفكرية بين المؤسسات ومراكز البحوث والدراسات لكلا البلدين، وبحث فرص تسهيل حركة السياحة بشكل عام والسياحة الدينية بشكل خاص".

يُذكر أنّ ملتقى النبأ للحوار عقد ندوة حوارية يوم السبت 5 أيار 2019 بعنوان (العلاقات اللبنانية العراقية في ظل متغيّرات الشرق الأوسط)، استضاف فيها السفير اللبناني لدى العراق وأدارها عضو الملتقى ورئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي، وشارك فيها النائب الأول للمحافظ جاسم الفتلاوي وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وممثّل بعثة الأمم المتّحدة (اليونامي) علي كمونه، وشخصيات دينية وأكاديمية وقانونية ونقابية وعدد من مدراء مراكز البحوث والدراسات وناشطين مدنيين وإعلاميين وصحفيين.



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