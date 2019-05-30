2019/05/30 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “أمبرو” للملابس الرياضية عن الكرة الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 حزيران ولغاية 19 تموز المقبل.ونشرت الصفحة الرسمية للشركة صورة عن الكرة مؤكدة انها نتاج 95 عام من الخبرة, واضافت ان الكرة مستوحاة من ألوان العلم المصري وقد تم خياطة لوحاتها الأربعة عشر بدرزات محكمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن الكرة الخاصة بكأس أمم أفريقيا 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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