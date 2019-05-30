جنايات البصرة:الإعدام لمدان قتل شخصا وأحرق جثته

2019/05/30 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أصدرت محكمة جنايات البصرة، الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان قتل وأحرق جثة شخص بعد استدراجه الى منزله في قضاء شط العرب.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “كلكماش برس” نسخة منه، أن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات البصرة قضت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان اقدم […]

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