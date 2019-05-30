2019/05/30 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليس لديها اي تمثيل مسلح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصائل مسلحة تدعو إلى مقاتلة القوات الأمريكية.. والحشد الشعبي يصدر توضيحاً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصائل مسلحة تدعو إلى مقاتلة القوات الأمريكية.. والحشد الشعبي يصدر توضيحاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).