2019/05/30 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حشد أغلبية لإطلاق حكومته الخامسة، وانتهى الأمر إلى سنّ الكنيست قانونا حلَّ به نفسه وأعلن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكنيست يحل نفسه بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكنيست يحل نفسه بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).