48 قمة عربية.. الملف الإيراني يزاحم “أم القضايا”

2019/05/30 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار 73 عامًا، تصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القادة العرب في 47 مؤتمر قمة؛ بخلاف قمة طارئة ستعقد في مكة الشهر

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