2019/05/30 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن اخماد حريق نشب داخل معمل لتصليح العجلات في منطقة الاعظمية.وقال اعلام الدفاع في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل معمل تصليح العجلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة العراقية / قسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق في معمل لتصليح العجلات بالاعظمية وكالة خطوة برس.

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