2019/05/30 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار / خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الحربي، الخميس، عن تحرير مختطفة ايزيدية محتجزة من قبل تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الأنبار.وقال بيان للخلية حصلت “خطوة برس” على نسخة منه، إن “قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تحرير مختطفة إيزيدية كانت محتجزة في احد الأوكار التابعة لداعش في صحراء الأنبار”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرير إيزيدية محتجزة في وكر إرهابي بصحراء الأنبار وكالة خطوة برس.

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