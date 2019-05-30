زيباري: الاتحاد يعيش صراع اجنحة وكردستان لن تتوقف على طرف

2019/05/30 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزا قيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الخميس، عدم تصويت الاتحاد الوطني الكردستاني على انتخاب نجيرفان البارزاني لرئاسة اقليم كردستان إلى وجود “صراع أجنحة” داخل الاتحاد، مشيرا إلى أن العملية السياسية في الاقليم لن تتوقف على طرف.وقال زيباري في تصريحات نشرتها وسائل إعلام كردية وتابعتها /المعلومة/، إن “عدم مشاركة الاتحاد بجلسة […]

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