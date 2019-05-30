النزاهة: إحباط محاولة لتهريب مواد ممنوعة من الاستيراد

2019/05/30 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تمكنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة من إحباط محاولةٍ لتهريب فسائل النخيل الممنوعة من الاستيراد، مُبيِّنةً أن الفسائل كانت مشحونةً على متن إحدى البواخر القادمة من دولةٍ عربيَّةٍ.واشارت النزاهة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إلى أنَّ “فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق البصرة قام، بعد التحرِّي وجمع المعلومات ومراقبة […]

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