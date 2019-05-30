“إنتل” تكشف عن أول معالجتها بتقنية 10 نانومتر

2019/05/30 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة إنتل عن أولى رقاقات المعالجة بتقنية 10 نانومتر والتي من المتوقع أن توفر سرعة أكبر من معالجاتها السابقة، ويأتي ذلك بعد إطلاقها معالجات الجيل التاسع Core i9 قبل نحو شهر من الآن، وذكرت الشركة، ان ” رقاقات المعالجة بالتقنية الجديدة من فئة Ice Lake لتمثل الجيل العاشر 10th-gen Core، وسيكون الجيل الجديد […]

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