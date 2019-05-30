النور نيوز.. تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية بغداد “الرصافة الثانية”

2019/05/30 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن نتائج الدراسة الابتدائية “السادس الابتدائي” للمديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الثانية للدور الاول للعام الدراسي 2019/2018.

وحصلت “النور نيوز” على نسخة من النتائج وللاطلاع على النتائج اضغط هنــا

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