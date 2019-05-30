2019/05/30 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن القبض على 9 مطلوبين بقضايا مختلفة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “دوريات قسم شرطة الأسرة والطفل، القت القبض على 4 مطلوبين بقضايا مختلفة وحسب مذكرات إلقاء القبض صادرة من القضاء”.واضافت “كما تمكنت مفارز مركز شرطة الحمزة والإصلاح والشنافية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 9 مطلوبين بقضايا مختلفة في الديوانية وكالة خطوة برس.

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