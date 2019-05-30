2019/05/30 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الديوانية/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن القبض على 9 مطلوبين بقضايا مختلفة.
وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “دوريات قسم شرطة الأسرة والطفل، القت القبض على 4 مطلوبين بقضايا مختلفة وحسب مذكرات إلقاء القبض صادرة من القضاء”.
واضافت “كما تمكنت مفارز مركز شرطة الحمزة والإصلاح والشنافية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 9 مطلوبين بقضايا مختلفة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “دوريات قسم شرطة الأسرة والطفل، القت القبض على 4 مطلوبين بقضايا مختلفة وحسب مذكرات إلقاء القبض صادرة من القضاء”.
واضافت “كما تمكنت مفارز مركز شرطة الحمزة والإصلاح والشنافية
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 9 مطلوبين بقضايا مختلفة في الديوانية وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 9 مطلوبين بقضايا مختلفة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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