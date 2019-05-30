2019/05/30 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن اعتقال اثنين من تجار المخدرات ومصادرة كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزتهم.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قواتها من مكافحة الاجرام والشرطة في قضاء المسيب، تمكنت من اعتقال اثنين من تجار المخدرات ومصادرة كمية من مادة الكريستال المخدرة مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بتجارة المخدرات شمال بابل وكالة خطوة برس.

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