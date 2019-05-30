2019/05/30 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلبة الأقسام الداخلية في جامعة الأنبار يناشدون بإيجاد حل لمشكلة الكهرباء

ناشد طلبة الأقسام الداخلية في جامعة الأنبار عبر قناة آفاق بإيجاد

حل لمشكلتهم ومعاناتهم المتمثلة بإنقطاع التيار الكهربائي عنهم منذ

أيام عدة.

الطلاب أكدوا في رسالة بعثوها إلى مواقع التواصل الإجتماعي لقناة

آفاق أنهم يعانون منذ أيام عدة من إنقطاع التيار الكهرباء الأمر

الذي تسبب بمعاناة كبيرة لهم سيما أنهم يستعدون للدخول في

الإمتحانات النهائية للجامعة ، مطالبين الجهات المسؤولة بإيجاد حل

لمشكلتهم في ظل أجواء الحر الشديدة والصيام في شهر رمضان المبارك

.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة الأقسام الداخلية في جامعة الأنبار يناشدون بإيجاد حل لمشكلة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة الأقسام الداخلية في جامعة الأنبار يناشدون بإيجاد حل لمشكلة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).